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Культура

5 октября на концерте в печорской кирхе можно послушать звучание органа и английского рожка

5 октября в 16:30 в печорской кирхе на улице Гагарина, 12а состоится концерт органной и ансамблевой музыки. Перед слушателями выступят органист Михаил Мищенко и Герман Бюллер (английский рожок) из Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Михаил Мищенко. Фото предоставлено организаторамиГерман Бюллер. Фото предоставлено организаторами

В программе:

- Витаутас Бацевичус (1905–1970), Поэма моря, ор. 26.

- Йозеф Йонген (1873–1953), Медитация для английского рожка и органа, ор. 21.

- Самуэль Дюкоммун (1914–1987), Из Восьми пьес, ор. 85b, Фантазия – 47-й псалом, Хорал – 77-й псалом, Прелюдия и фуга – 138-й псалом.

- Райнер Лишка (р. 1942), «Нарцисс», фантазия для английского рожка и органа.

- Йозеф Йонген (1873–1953), Осенние размышления, ор. 47 № 2, Маленькая пьеса, Скерцетто, ор. 108 № 1.

- Федор Акименко (1876–1945), Пастушеская песня для английского рожка и органа, ор. 12, «Голоса органов», ор. 53 № 1.

- Карл Милле (1878–1964), Элегия для английского рожка и органа.

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04 октября 2024

5 октября на концерте в печорской кирхе можно послушать звучание органа и английского рожка
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