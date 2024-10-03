О древлехранилище Псковского музея-заповедника поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Специалисты Псковского музея-заповедника – начальник отдела древлехранилища музея Наталья Родникова и художник-реставратор архивных и библиотечных материалов Вера Григораш – стали гостьями программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 октября.
Главное:
- собрание, которое хранится в древлехранилище Псковского музея-заповедника, бесценно и считается одной из крупнейших коллекций в России;
- название «древлехранилище» произошло от старорусского слова «издревле»;
- древлехранилище – это в первую очередь коллекция древних рукописей, старопечатных русских и европейских книг, документов, фотографий, иллюстраций;
- издание XVI века было в ужасном состоянии, буквально кирпич слипшихся страниц, но его смогли отреставрировать;
- более 100 тысяч объектов хранится в древлехранилище Псковского музея-заповедника;
- древлехранилище до сих пор пополняется;
- свиток IX века хранится в древлехранилище Псковского музея-заповедника.
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