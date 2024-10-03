О древлехранилище Псковского музея-заповедника поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:48, 03 октября 2024, ПАИ

Специалисты Псковского музея-заповедника – начальник отдела древлехранилища музея Наталья Родникова и художник-реставратор архивных и библиотечных материалов Вера Григораш – стали гостьями программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 октября.

Главное: