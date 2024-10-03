Две фотовыставки отправил в Калининград Пушкинский заповедник

17:37, 03 октября 2024, ПАИ

Две передвижные фотовыставки из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на этой неделе начинают работать в Калининграде. Об этом ПАИ сообщили в прессс-лужбе музея.

Первая из них — памяти музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» на Псковщине Семёна Гейченко — называется «Завет внуку». Это одна из самых востребованных передвижных выставок «Михайловского»: её уже могли видеть не только псковичи, но и жители разных городов Белоруссии.

Подготовлена экспозиция по материалам фондовой коллекции негативов и фотографий выдающегося российского фотожурналиста, корреспондента агентства ИТАР-ТАСС Юрия Белинского, много лет сотрудничавшего с «Михайловским». Изобразительный ряд очень выразительно дополнен фрагментами из прозы Гейченко: развёрнутые цитаты помещены под каждым из портретов хранителя, под видами музея, снятыми в разные годы, и жанровыми снимками, и это сочетание придаёт всей экспозиции некий смысловой объём, жизненную полноту и выразительность.

Подобный же экспозиционный приём, когда фотография не напрямую, но смыслово и настроенчески иллюстрирует цитату, был использован и при создании другой выставки, которую музей-заповедник «Михайловское» представляет сейчас жителям и гостям самого западного региона России. Это «Итальянский дневник» памяти литератора, псковича Валентина Курбатова, 85-летие со дня рождения которого в Пскове отметили несколько дней назад. Фоторяд этой экспозиции — снимки, сделанные директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем во время декабрьской, 2007 года, совместной с Валентином Курбатовым поездки в Рим, Флоренцию, Сиену.

Передвижные выставки «Завет внуку» и «Валентин Курбатов. Итальянский дневник» из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» развёрнуты соответственно в Калининградской областной детской библиотеке (торжественное открытие с участием директора Пушкинского заповедника Георгия Василевича состоялось сегодня, 3 октября) и в Калининградской областной научной библиотеке (будет представлена зрителям завтра, 4 октября). Планируется, что обе экспозиции будут работать здесь до конца месяца. Вход на них свободный для всех желающих.