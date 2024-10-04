Арт-экскурсии проведут в Пушкинском заповеднике на выходных

15:01, 04 октября 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в предстоящие выходные, 5 и 6 октября, состоится премьера литературно-поэтической программы актёра Михаила Драгунова «Псковский летописец». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Участники новой программы-прогулки, или арт-экскурсии, как называют подобные работы Михаила Драгунова в музее, вспомнят о выдающихся российских деятелях культуры, чьи имена навсегда вписаны в историю Пушкинского Заповедника. Это писатель и литературный критик, друг и соратник музея-заповедника Валентин Курбатов, реставратор и публицист, яростный защитник Михайловского и других псковских памятников Савва Ямщиков, мирового класса пушкинист Валентин Непомнящий, а также выдающийся русский советский писатель Виктор Астафьев, со дня рождения которого в этом году исполнилось сто лет.

Арт-экскурсия «Псковский летописец» задумана как прогулка по парку мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», а часть её Михаил Драгунов проведёт в выставочном зале «Льняной амбар», уточнили в музее. Расписание сеансов, возрастные рекомендации для слушательской аудитории и другую полезную информацию об этой литературно-поэтической программе можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Октябрь → Цикл поэтических программ Михаила Драгунова». Здесь же размещён список ближайших, завершающих сезон-2024 арт-экскурсий петербургского актёра, мастера художественного слова, артиста театра и кино, лауреата международного конкурса «Овациии».

В музее напомнили, что свои программы Михаил Драгунов проводит в садах и парках мемориальных усадеб Пушкинского заповедника. Его «арт-экскурсионный портфель» очень богат и, главное, постоянно пополняется новыми разработками. Прогулки с актёром и чтецом пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья.