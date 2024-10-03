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Культура

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске 5-6 октября

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске 5-6 октября. Участники мастер-класса «Родные просторы. Необычайная флористика» смогут создать осеннюю картину из засушенных цветов и листьев Изборско-Мальской долины, рассказали ПАИ в пресс-службе музея.

Занятия будут проходить 5-6 октября в 13:00. Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону: 8 (921) 219-84-70 с 9:00 до 17:00.

Место проведения: музейная мастерская в доме купца Шведова (ул. Печорская, 32)

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