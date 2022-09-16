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Страна и мир

Очередь для прощания с королевой Великобритании растянулась на 24 часа ожидания

Очередь из желающих попрощаться с королевой Великобритании растянулась на 24 часа ожидания. Фото: Илья Дмитрячев/ТАСС

Число желающих проститься с умершей королевой Великобритании Елизаветой II не уменьшается, даже несмотря на то, что очередь закрывали на семь часов, а время ожидания в ней не перестает расти. В этом убедился корреспондент ТАСС, который провел два часа в самом начале очереди в парке Сазерк. Он расположен на южном берегу Темзы, за Тауэрским мостом и удален на 8 км от Вестминстерского дворца в самом центре города, где происходит прощание.

О том, что предел очереди достигнут, министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства, проинформировало еще около 10 утра (12:00 мск).

«Достигнут предел [вместимости] парка Сазерк. Вход [в конец очереди] будет теперь остановлен как минимум на шесть часов. Мы приносим извинения за любые неудобства. Пожалуйста, не пытайтесь присоединиться к очереди, пока доступ к очереди не возобновится», – говорилось в сообщении ведомства, которое отвечает за организацию всех публичных мероприятий в связи с похоронами монарха.

Соответствующее предупреждение также было вывешено на станциях метро. «Ожидание в очереди превышает 14 часов, она достигла предела. Ждите обновленной информации», – было написано на специальном табло на одной из станций Северной ветки метрополитена.

Однако желания британцев попрощаться со своей королевой, которая правила страной рекордные в истории страны 70 лет и семь месяцев и умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, это не умаляло. Люди продолжали подходить к парку Сазерк.

Стоя в очереди, люди доставали бутерброды, знакомились с соседями. Кто-то раскладывал специальные телескопические стулья, чтобы можно было посидеть и отдохнуть.

В очередь тем временем подходили все новые и новые люди. Около 17:00 (19:00 мск) власти сообщили, что очередь вновь открыта. И предупредили, что провести в ней придется уже не 14 часов, а все 24. Для кого-то это время ожидания станет неприемлемым. Но, судя по реакции людей, которую удалось увидеть, большинство, несмотря на то, что ночью температура опустится до +7 градусов, все же останутся стоять. И рано или поздно скажут свои слова thank you Ее Величеству. 

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