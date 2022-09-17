Диетолог рассказал о самых вредных популярных продуктах

11:10, 17 сентября 2022, ПАИ

Сахаросодержащие продукты, снеки (чипсы, сухарики) и сладкие молочные продукты являются вредными, несмотря на их популярность в рационе россиян. Сообщает «URA.RU» со ссылкой на доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.

«Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики», — приводит слова Гинзбурга URA.RU.

Диетолог также предупредил о возможном добавлении пальмового масла в сладкие молочные продукты. Гинзбург отметил, что пальмовое масло, добавленное в творожки или йогурты, может сойти за молочный жир, но вреда от него гораздо больше.

Специалист добавил, что россиянам стоит внимательнее отнестись к употреблению красного мяса.

«Чем больше, тем хуже. После 3 – 4 раз в неделю с каждой новой порцией вырастает вероятность рака толстой кишки, сосудистых заболеваний», — сказал Гинзбург.