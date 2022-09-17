Спикер Госдумы предложил передать школы на региональный уровень

11:46, 17 сентября 2022, ПАИ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил передать школы в ведение региональной власти для решение проблем с нехваткой учителей и ремонтом учрежденией, сообщает ТАСС.

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы – нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», – написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

Спикер Госдумы также предложил подписчикам выразить свое мнение к инициативе через опрос, прикрепленный к его сообщению.