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Общество

Спикер Госдумы предложил передать школы на региональный уровень

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил передать школы в ведение региональной власти для решение проблем с нехваткой учителей и ремонтом учрежденией, сообщает ТАСС.

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы – нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», – написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

Спикер Госдумы также предложил подписчикам выразить свое мнение к инициативе через опрос, прикрепленный к его сообщению.

 

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