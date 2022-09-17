Псковский росгвардеец завоевал первое место на Чемпионате по плаванию

12:03, 17 сентября 2022, ПАИ

Сотрудник СОБР управления росгвардии по Псковской области занял первое место в чемпионате Северо-Западного округа росгвардии по плаванию в Великом Новгороде. Сообщает пресс-служба управления росгвардии по Псковской области.

Военнослужащие и сотрудники территориальных управлений и воинских частей оперативно-территориального объединения состязались в плавании на дистанциях 50 метров, 100 метров и в эстафете 4 по 50 метров.

По итогам двух дней соревнований, первое место в личном первенстве завоевал сотрудник СОБР Управления Росгвардии по Псковской области Сергей Х.

В общекомандном зачете среди территориальных органов «золото» завоевали представители Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, второе место заняла команда Управления Росгвардии по Новгородской области, замкнули тройку призёров представители Управления Росгвардии по Мурманской области.

Победителей и призеров соревнований поздравили начальник Управления Росгвардии по Новгородской области полковник полиции Сергей Исаков, начальник физической подготовки и спорта Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации полковник Руслан Мирохин, министр спорта и молодежной политики Новгородской области Кристина Михайлова. Они подарили спортсменам кубки, медали и грамоты.

Лучшие пловцы округа примут участие в общероссийском ведомственном чемпионате.