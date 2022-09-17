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Псков сыграет с новгородским клубом за звание чемпиона СЗФО 17 сентября

Фото: группа ФК "Псков" "Вконтакте"

Футбольный клуб «Псков» сыграет с новгородским «Электроном» в финале чемпионата СЗФО по футболу. Сообщает объединенная федерация по футболу северо-запада.

За плечами Псковичей 12 матчей, среди которых две ничьи и одно поражение. В начале турнира ФК “Псков” уже встречался “Электроном”. Тогда матч закончился со счетом 6:0 в пользу псковичей. 

По турнирной таблице «Псков» находится на первом месте с Мурманским клубом «Север». У обоих клубов по 32 очка. У новгородского «Электрона» 8 очков.

Матч пройдет сегодня в 18:00 на стадионе “Машиностроитель” в Пскове.

 

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