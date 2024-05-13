Псковская региональная федерация баскетбола передаст 55 мячей школам области

13:22, 13 мая 2024, ПАИ

Псковская региональная федерация баскетбола передаст 55 мячей спортивным школам и учреждениям спортивной направленности Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров.

Областная федерация, аккредитованная в Министерстве спорта России, приобрела мячи на средства гранта, выделенного Российской федерацией баскетбола.

Новые мячи получат десять учреждений из Пскова, Великих Лук, Невеля, Новосокольников, Острова, Локни, Себежа, Гдова и Дно.

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