Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Луки-Энергия» минимально уступил лидеру Второй лиги

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» со счётом 0:1 уступил лидеру турнирной таблицы первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б» калининградской «Балтике-БФУ». Матч прошёл в Калининграде 12 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

ФК «Луки-Энергия» минимально уступил лидеру Второй лиги. Фото: Елена Костюкович

Единственный гол в ворота великолучан дальним ударом забил Артём Исик на 27-й минуте встречи.

«На первой минуте выход один на один реализовывай, и совсем другая игра. Когда ты создаёшь от восьми до десяти голевых моментов, а забиваешь ноль, от этого становится немного не по себе. В целом очень хорошая и динамичная игра. Недоработали в первом тайме в опорной зоне. Парень попал хорошо», – прокомментировал матч главный тренер великолукского клуба на послематчевой пресс-конференции.

По итогам игры футбольный клуб «Луки-Энергия» остался на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе одну победу, одну ничью и четыре поражения.

Матч следующего тура великолукские футболисты проведут на стадионе «Экспресс» 20 мая против команды «Тверь», идущей на 12-м месте в таблице. Начало в 18:30.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 мая 2024

Псковичка стала призёром первенства России по боксу
13 мая 2024

Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо
13 мая 2024

Великолучане стали обладателями Суперкубка Псковской области по футболу
13 мая 2024

Команда Псковской области участвует во всероссийских соревнованиях по плаванию
13 мая 2024

ФК «Луки-Энергия» минимально уступил лидеру Второй лиги
13 мая 2024

Великолучанки стали победителями турнира по баскетболу в Смоленской области
13 мая 2024

Первенство области по баскетболу стартовало в Пскове
13 мая 2024

Подведены итоги чемпионата Псковской области по хоккею

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...