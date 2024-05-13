ФК «Луки-Энергия» минимально уступил лидеру Второй лиги

11:46, 13 мая 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» со счётом 0:1 уступил лидеру турнирной таблицы первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б» калининградской «Балтике-БФУ». Матч прошёл в Калининграде 12 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

Единственный гол в ворота великолучан дальним ударом забил Артём Исик на 27-й минуте встречи.

«На первой минуте выход один на один реализовывай, и совсем другая игра. Когда ты создаёшь от восьми до десяти голевых моментов, а забиваешь ноль, от этого становится немного не по себе. В целом очень хорошая и динамичная игра. Недоработали в первом тайме в опорной зоне. Парень попал хорошо», – прокомментировал матч главный тренер великолукского клуба на послематчевой пресс-конференции.

По итогам игры футбольный клуб «Луки-Энергия» остался на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе одну победу, одну ничью и четыре поражения.

Матч следующего тура великолукские футболисты проведут на стадионе «Экспресс» 20 мая против команды «Тверь», идущей на 12-м месте в таблице. Начало в 18:30.

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