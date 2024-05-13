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Торжественное открытие четвёртого сезона ЮФЛ Северо-Запада состоялось на великолукском стадионе «Экспресс»

Официальный старт новому сезону Юношеской футбольной лиги Северо-Запада в этом году дан в Великих Луках. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

Торжественное открытие четвёртого сезона ЮФЛ Северо-Запада состоялось на великолукском стадионе «Экспресс». Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

На стадионе «Экспресс» было шумно: помимо захватывающих матчей, для гостей были подготовлены выступления творческих коллективов и представителей футбольных организаций не только областного, но и всероссийского уровня, пишет газета.

«Сегодня мы открываем как раз четвёртый сезон ЮФЛ Северо-Запад, и во всех четырёх сезонах начиная с 2021 года СШОР «Экспресс» представлена на этих соревнованиях. Мы видим, что школа прогрессирует: в прошлом году одному из возрастов удалось стать призёром Юношеской футбольной лиги Северо-Запад. С учётом того, что мы стараемся каждый год чередовать места, где мы проводим торжественное открытие этой Юношеской футбольной лиги, мы решили, что в этом году Великие Луки будут самой подходящей точкой для того, чтобы это открытие провести», – рассказал президент Объединения федераций футбола «Северо-Запад», член исполкома Российского футбольного союза Николай Голубев.

В этом году в рамках ЮФЛ запускается новый проект – Молодёжная футбольная лига. Для выпускников юношеской лиги это отличная возможность продлить свою футбольную карьеру в случае, если они не заключили контракт с профессиональным клубом.

«У них будет ещё один шанс поиграть сезон – теперь уже в Молодёжной лиге – и попытаться ещё раз повысить своё мастерство и получить профессиональный статус, поэтому мы в этот год вступаем ещё и с четвёртой возрастной категорией, то есть проект не только живёт своей жизнью, но и развивается с каждым годом, что радостно», – отметил Николай Голубев.

Матчи Юношеской и Молодёжной футбольных лиг традиционно будут проходить несколько кругов с чередованием домашних встреч с выездными. Футболисты великолукской спортшколы «Экпресс», конечно, больше всего ждут игры на родном стадионе, ведь за эти годы у них образовалась серьёзная фанбаза.

«Эмоции вообще грандиозные, великолепные. Футбол любим, ходим, все игры смотрим. Сын занимается, поэтому приобщаемся к футболу. Видно, перспективные. Ну, будем надеяться, куда-нибудь выбьются», – поделился болельщик Дмитрий Иванов.

В новом сезоне футболистам ведущих спортшкол Северо-Запада предстоит провести свыше двадцати матчей в рамках ЮФЛ и МФЛ. На стадионах команд-участниц игры будут проходить еженедельно до середины октября.

«Отмечу, что городская власть уделяет большое внимание развитию спорта, и в частности футбола, и в дальнейшем продолжит работать в этом направлении, чтобы великолукские футболисты достигали высот спортивного мастерства, проявляли себя в профессиональном футболе», – прокомментировал событие в своих соцсетях глава города Николай Козловский.

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