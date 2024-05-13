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Псковичка стала призёром первенства России по боксу

Псковичка, воспитанница спортшколы «Олимп» Лидия Шутова стала бронзовым призёром первенства России по боксу среди юниорок 19-22 лет, которое прошло во Владикавказе с 30 апреля по 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Псковичка стала призёром первенства России по боксу. Фото: Псковская областная федерация бокса

Благодаря успешному выступлению Лидия Шутова выполнила норматив мастера спорта и вошла в основной состав сборной России по боксу.

Готовили псковичку к соревнованиям Вадим Голик, Игорь Зуев и Алексей Орлов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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