Жительница Псковской области лишилась более 3 миллионов рублей по вине мошенников

14:26, 17 сентября 2022, ПАИ

Жительница Псковской области лишилась более 3,2 миллионов рублей по вине мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Доверчивая женщина поддалась на уловки мошенников. Ей позвонили с неизвестного номера и под предлогом обезопасить от оформления кредита получили доступ к банковским картам женщины. В итоге жительница областного центра потеряла более 3,2 миллионов рублей.

Аналогичная ситуация произошла с псковской пенсионеркой. Лже-банкир предложил обновить личный кабинет мобильного банка. Женщина предоставила собеседнику доступ к данным банковских карт, и мошеннику удалось похитить почти 197 тысяч рублей.

Звонок от мошенников поступил и жителю Псковского района - молодой человек в результате "обновления личного кабинета" лишился 26 тысяч рублей с банковского счета.

Псковичу собеседник предложил обезопасить себя от оформления несанкционированного кредита. Мужчина перевел через банкомат деньги на резервные счета и лишился 120 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются. УМВД России по Псковской области просит жителей региона быть бдительными и не доверять незнакомым собеседникам.