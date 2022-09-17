Фактчекинг, графический дизайн, контент-план – многоточие поставлено в работе медиашколы

15:11, 17 сентября 2022, ПАИ

Да! Трехдневный медиаинтенсив Псковского государственного университета #Proдвигай свой край завершен. Задачка в получении контента для продвижения проекта в виде семи постов, фоторепортажа, видеороликов и (о, боже!) инфографики решена.

Только не подумайте, что за ее решение ставили оценки – ни в коем случае! Просто все три дня с раннего утра – и не спрашивайте до какого часа –ученики медиашколы, а они же бакалавры, магистранты и учащиеся колледжа ПсковГУ при помощи и поддержке организаторов, экспертов, спикеров пытались проникнуться высоким духом, который несут объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – «Храмы псковской архитектурной школы».

А ведь ребятам нужно было завоевать аудиторию от 14 до 35 лет, заинтересовать ее, чтобы она захотела самолично пройти своей дорогой к храму.

Создавать медиаконтент о памятниках ЮНЕСКО в течение всех трех дней работы интенсива ребятам помогали опытные наставники: специалист по работе со СМИ и SMM Зоя Павлова и педагог квантума виртуальной и дополненной реальности псковского Кванториума Виктория Зарецкая, а также начальник управления информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ Ольга Лосская.

«Какими же насыщенными были эти три дня, – наконец выдохнула Ольга Лосская, начальник управления информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, обратившись к ребятам. – Все сейчас улыбаются, все довольны. Мы с вами говорили, что такое новые медиа, фактчекинг, работали над текстами, учились делать контент-план, осваивали графический дизайн, участвовали в мастер-классе по публичным выступлениям. Но, главное, выезжали на место, где распределяли роли и на месте формировали свой контент. Понятно, что за три дня можно было только прикоснуться к великому наследию храмов. Это была больше схема, чтобы с ее помощью попробовать реализовать проект еще раз».

Свой контент создавали три команды, в каждую из которых входили по 16 – 17 человек.

Итак, команда №1 «Агенты», которая объектом своего изучения и продвижения выбрала Собор Иоанна Предтечи, памятник русской архитектуры домонгольского периода.

«В постах мы хотели напомнить людям, как вести себя в храме, как он вошел в список ЮНЕСКО и что это ему дает, а еще рассказать о его истории», –отметили они, презентуя свой проект, продемонстрировав два видеоклипа, лучшие из фотографий и инфографику, которая далась им очень не просто. Переделывали они ее шесть раз, потратив на это шесть часов. Зато рассказали историю храма в контексте истории страны.

Команда №2 «Скобари» назвала свой проект «Монастырь на Мирожке: от молодежи к молодежи», сразу обозначив свою целевую аудиторию.

«Мы хотим познакомить студентов с этим местом, где согласно легенде переписывали «Слово о полку Игореве».

А один из своих клипов они назвали «Маэстро в дендропарке», вдохновившись не только Византийскими фресками Спасо-Преображенского собора, но и уточками в прилегающем парке. Их явно привлекла тема братьев меньших – один из постов они посвятили монастырским кошечкам и собачкам. А в инфографике отметили, на их взгляд, очень немаловажное, как студентам доехать до Мирожского монастыря.

Несмотря на земноводное название команды №3 «Лягушки и жабы» (оказывается это дань цвету волос их капитана Александре) концептом подачи их проекта стал храм как искусство. О церкви Покрова и рождества от Пролома они также написали 6 постов, напоминая, что здесь снимались сцены культового фильма Тарковского «Андрей Рублев», а музыкальным сопровождением ролика ребята выбрали церковные песнопения.

«При посещении храма мы сами испытали гордость и уважение, а еще ощущение, насколько храм важен и ценен. Надеемся, что молодежь и жители будут с уважением относиться к нему».

Подытоживая результаты работы медиашколы, Светлана Воднева, проректор по работе с молодежью ПсковГУ заметила, что сделано главное – ребята подружились и поняли, что оказывается вместе за три дня можно создавать проекты и пообещала, что теперь будет «знать к кому обращаться, когда нужно создать креативное и молодежное», пожелала довести проект до логического завершения и поучаствовать в грантовой поддержке».

Екатерина Гончарова, руководитель проекта, директор центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ, пожелала ребятам не снижать темп, работать с ускорением в ежесекундно меняющемся мире, где новое появляется очень и очень быстро.

За эти три дня студенты получили столько информации, сколько не получают за годы. Все понимают, что этот интенсив – просто возможность прикоснуться к медиа и главная идея медиашколы Псковского государственного университета #Proдвигай свой край заключена в ее названии: свой край они продвигают и собираются делать это и дальше…