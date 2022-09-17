Первокурсники Псковской академии ФСИН приняли присягу на верность отечеству

17:29, 17 сентября 2022, ПАИ

Первокурсники Псковского филиала академии ФСИН приняли присягу на верность отечеству, сообщает пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России.

Торжественная церемония прошла на плацу академии с участием генерал-майора внутренней службы Елены Коробковой, которая поздравила первокурсников с важным в их жизни событием и пожелала верно служить Отечеству и с честью выполнять свой служебный долг.

На мероприятие были возложены цветы К стеле памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга. Настоятель псковского воинского храма святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор совершил водосвятный молебен.

Торжественное мероприятие завершилось выступлениями творческого коллектива Псковского филиала академии.

Среди гостей на мероприятии присутствовал и глава администрации Пскова Борис Елкин.

«Пожелал ребятам запоминающихся студенческих лет, хороших результатов в учебе и в дальнейшем успешной службы в уголовно-исполнительной системе. Для этого у них есть все необходимое: опытные преподаватели, офицеры, на которых можно и нужно равняться. Главное быть уверенными в себе и смело идти к поставленной цели.» – написал глава администрации в своём телеграм-канале.