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ФОТОФАКТ: Большие очереди собирают органные концерты в Печорах

Сегодня в Печорах состоялся концерт органной музыки «И.С.Бах in d», сообщает группа «Вконтакте» «Органные концерты в Печорах».

Чтобы послушать органные выступления в Печорах перед Лютеранской церковью Святого Петра собралась огромная очередь из желающих прикоснуться к духовному.

Органист, пианист, композитор, лауреат международного конкурса и доцент Московской консерватории Алексей Шмит исполнял сочинения Баха, написанные в тональностях тона «ре».

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