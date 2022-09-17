ФОТОФАКТ: Большие очереди собирают органные концерты в Печорах
Сегодня в Печорах состоялся концерт органной музыки «И.С.Бах in d», сообщает группа «Вконтакте» «Органные концерты в Печорах».
Чтобы послушать органные выступления в Печорах перед Лютеранской церковью Святого Петра собралась огромная очередь из желающих прикоснуться к духовному.
Органист, пианист, композитор, лауреат международного конкурса и доцент Московской консерватории Алексей Шмит исполнял сочинения Баха, написанные в тональностях тона «ре».
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