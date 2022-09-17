Закрытие мотосезона прошло в Великих Луках

19:47, 17 сентября 2022, ПАИ

Сегодня, 17 сентября, в городе на Ловати владельцы двухколёсных коней прошло закрытие мотосезона. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Колонна с мототранспортом стартовала от завода «Импульс» и под рёв моторов проехала по улицам города. Великолучан впечатлили разнообразные модели мотоциклов и харизматичные водители в косухах. Участие в колонне приняли 156 единиц техники.

Далее участники мотопарада прибыли на основное праздничное мероприятие, которое проходило на ул. Новоселенинской, д.21. В программе - выступления музыкальных групп: «Абсолютно чёрный чай», «МузОбоз кавер бэнд» (Великие Луки), 7 отличий (Череповец), конкурсы , дискотека, розыгрыш призов.