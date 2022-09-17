Единственный Кросс Нации в области прошёл в Великих Луках

21:55, 17 сентября 2022, ПАИ

17 сентября в Великих Луках, как и по всей стране, прошел Всероссийский день бега «Кросс Нации». Великие Луки стали единственным городом в Псковской области, где провели национальный забег. Поэтому в кроссе в нашем городе приняли участие спортсмены со всего региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В этом году побороться за призы и добежать быстрее всех изъязвили желание порядка 1000 человек. Среди них именитые спортсмены и просто любители легкой атлетики. Участники приехали из разных районов области - Великолукского, Дедовичского, Бежаницкого, Локнянского и других.

«Марафонцы» преодолевали разные дистанции в зависимости от возраста и состояния здоровья. Среди участников были даже замечены участники городской организации общества инвалидов.

«Сегодня такой красивый масштабный праздник, мы не могли его не поддержать, - рассказала председатель общества Оксана Рудакова. - Общий забег нам дался с легким настроем. Мы бежали 1 километр, и наш Сергей Александров занял первое место».

Победители и призёры получали кубки, медали и призы от организаторов соревнований. А самое главное - зарядились отличным настроением. На вопрос, почему решили принять участие в кроссе, спортсмены в основном отвечали, что таким образом хотели проверить себя и свои способности, оздоровить тело и дух.