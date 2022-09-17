ФОТОФАКТ Гуляш с тараканами обнаружили в одном из заведений Пскова

20:48, 17 сентября 2022, ПАИ

В одном из заведений общепита в центре города Пскова в гуляше посетителями был найден таракан. Об этом сообщает группа в соцсети Вконтакте «Черный список Псков».

«Гуляш с говядиной не заказывайте сегодня. Обратились к сотруднице, она предложила нам новую порцию из той же кастрюли. Спасибо большое, ешьте сами», – гласит сообщение посетителя заведения.

В комментариях к этому посту некоторые советовали спокойнее относиться к дополнительной порции «белка».