ФОТОФАКТ Гуляш с тараканами обнаружили в одном из заведений Пскова
В одном из заведений общепита в центре города Пскова в гуляше посетителями был найден таракан. Об этом сообщает группа в соцсети Вконтакте «Черный список Псков».
«Гуляш с говядиной не заказывайте сегодня. Обратились к сотруднице, она предложила нам новую порцию из той же кастрюли. Спасибо большое, ешьте сами», – гласит сообщение посетителя заведения.
В комментариях к этому посту некоторые советовали спокойнее относиться к дополнительной порции «белка».
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