Псковича за оправдание терроризма в сети задержали в Шушарах

21:42, 17 сентября 2022, ПАИ

В Петербурге сотрудники центра «Э» задержали 34-летнего мужчину, зарегистрированного на территории Пскова. Правоохранители полагают, что мужчина оправдывал терроризм через социальные сети, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Судя по предоставленным данным, подозреваемый, в период с 12 часов ночи 26 апреля 2020 до практически 12 часов ночи 27 апреля 2020 в социальной сети «ВКонтакте» размещал комментарии и публикации содержащие публичное оправдание и пропаганду терроризма. постам более двух лет

Как стало известно, мужчину задержали в Шушарах.

Против мужчины возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Сейчас он имеет статус подозреваемого. У гражданина изъяли ноутбук, два мобильных телефона, флешку и планшетный компьютер.