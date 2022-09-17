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Общество

Псковича за оправдание терроризма в сети задержали в Шушарах

В Петербурге сотрудники центра «Э» задержали 34-летнего мужчину, зарегистрированного на территории Пскова. Правоохранители полагают, что мужчина оправдывал терроризм через социальные сети, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Судя по предоставленным данным, подозреваемый,  в период с 12 часов ночи  26 апреля 2020 до практически 12 часов ночи 27 апреля 2020 в социальной сети «ВКонтакте» размещал комментарии и публикации содержащие публичное оправдание и пропаганду терроризма. постам более двух лет

Как стало известно, мужчину задержали в Шушарах.

Против мужчины возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Сейчас он имеет статус подозреваемого. У гражданина изъяли ноутбук, два мобильных телефона, флешку и планшетный компьютер.

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