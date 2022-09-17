Три спектакля в рамках фестиваля состоялись в Идрице

22:34, 17 сентября 2022, ПАИ

В Идрицком Доме культуры состоялось три спектакля в рамках театрального фестиваля «В гости! К Гердту!». Об этом сообщает группа «Призыв».

Жители Идрицы смогли посетить спектакли: сказка «Звёздный мальчик» детской театральной студии «Мозаика», «Огонёк на ветру» Народного театра города Пустошки, «Три красавицы» Народного театра города Печоры.

Отметим, что основные зрители - дети. Ребятам представилась возможность не только посмотреть спектакли, но и высказать своё мнение о них.

Нам удалось побывать не только в зрительном зале, но и заглянуть за кулисы, немножко понаблюдать за артистами со стороны.