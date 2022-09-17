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«Рвали и клеили»: творческое занятие провел сельский ДК в Пушкинских горах

Фото газеты «Пушкинский край».

Подкрестьевский СДК совместно с сельской библиотекой сегодня для детей, живущих в деревне Подкрестье, провели творческое занятие. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Ребята познакомились с техникой «декупаж», узнали о видах и способах декорирования предметов. Каждый из присутствующих ответственно подошел к творческому процессу, ведь нужно было продумать композицию, подобрать фрагменты для аппликации, подготовить необходимое количество элементов.

Помня о том, что небольшие кусочки бумаги приклеивать легче больших, ребята выбирали из предложенных разноцветных салфеток такие картинки, как ягоды, цветы, изображения пряников, елочных украшений и другие.

В процессе декорирования ребята рассказывали, как будут использовать свои баночки. Некоторые говорили, что это будет подставка для карандашей. Кто-то захотел приспособить красивую баночку под копилку для своих сбережений. Были и желающие превратить свою поделку в вазочку для цветов.

Больше часа в сельском Доме культуры кипела работа. Ребята увлеченно рвали салфетки на мелкие кусочки, выкладывали узоры, прикладывали, убирали, меняли местами, снова выкладывали и, наконец, приклеивали.

Фото газеты «Пушкинский край».

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