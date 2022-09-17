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Общество

В Псковской области за последние сутки от коронавирусной инфекции излечились 240 человек

Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе за минувшие сутки.


Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 119 980 (за сутки- 291)
Выздоровело – 115 909 (за сутки – 240)
Умерло – 1904 (+2)

Псков - 38954/145
Великие Луки - 17865/25
Бежаницкий район - 1535/0
Великолукский район - 2792/3
Гдовский район - 2134/11
Дедовичский район - 2959/4
Дновский район - 960/1
Красногородский район - 1059/0
Куньинский район - 1010/2
Локнянский район - 1150/0
Невельский район - 5319/25
Новоржевский район - 1265/6
Новосокольнический район - 3252/3
Опочецкий район - 3656/6
Островский район - 5808/5
Палкинский район - 1204/0
Печорский район - 2821/12
Плюсский район - 1849/1
Порховский район - 4355/4
Псковский район - 9419/1
Пустошкинский район - 1479/5
Пушкиногорский район - 1659/11
Пыталовский район - 1756/15
Себежский район - 2949/1
Струго-Красненский район - 1990/5
Усвятский район - 735/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46
 

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