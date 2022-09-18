День работников леса отмечают 18 сентября

11:44, 18 сентября 2022, ПАИ

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю со времен СССР, сообщает calend.ru.

13 августа 1966 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении этого праздника, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября.

Лес — самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса и основа экономической стабильности многих стран.

Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, и общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов кв. километров. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов кв. километров.