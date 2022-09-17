«Грусть, которой можно затопить вселенную»: волонтеры из Пыталово побывали в приюте для собак

23:50, 17 сентября 2022, ПАИ

Студенты Пыталовского филиала «Островский многопрофильный колледж» побывали в приюте для собак в городе Остров. Об этом сообщает группа «Вконтакте» «ГБПОУ ПО «ОМК» г. Пыталово».

В начале сентября студенты изъявили желание помочь бездомным животным и было принято решение осуществить поездку в Островский приют. На базе колледжа была собрана первая группа волонтеров, а также объявлен сбор корма и других необходимых средств для приюта.

Педагог-организатор Анастасия Потапова поделилась своими чувствами после поездки вместе со студентами в приют.

«Я подхожу к приюту и сначала слышу непрекращающийся лай, ощущаю этот запах», – пишет Анастасия. – После первой волны дискомфорта приходит вторая». А дальше, по словам педагога, постепенно привыкаешь.

В приюте большое количество животных, около 200 собак, и за всеми убирать не успевают, от чего и стоит характерный запах. Многие животные оказались в клетках, потому что к ним безответственно отнесся человек. Условия неидеальны, но вполне сносны.

«В глазах некоторых собак замечаешь грусть, которой можно было затопить Вселенную. Как у стариков, которым на излете жизни остаются лишь воспоминания и сожаления о том, чего уже исправить нельзя», – сравнивает Анастасия Потапова.

В приюте также находятся и щенки, которые вполне здоровы и активны, очень жаждут человеческой ласки. «При виде людей они чуть не выпрыгивали за пределы своей маленькой территории. Им очень хотелось познакомиться с нами», – поведала организатор выезда.

В своем рассказе Анастасия Потапова не навязывает своё мнение, но очень просит людей относиться ответственнее к животным, которых они берут. Ведь многие бездомные собаки и кошки, когда-то имели дом и не знали предательства.