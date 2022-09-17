Педагоги соревнуются в мастерстве туризма в Опочке
На территории Опочецкого района стартовали областные соревнования по туризму среди педагогических работников. Об этом сообщает газета «Заря» Красногородского района.
Соревнования уже не в первый год проходят на Псковщине и направлены на развитие и пропаганду туризма, повышение туристического мастерства педагогов и привлечение их для работы с детьми по туристско-краеведческому направлению.
В этом году в состязаниях принимают участие 9 команд из районов и городов Псковской области, в том числе команда Красногородского района. Напомним, что в прошлом году команда Красногородского района заняла первое место.
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