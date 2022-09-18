Псковских школьников приглашают принять участие в экологическом конкурсе

13:04, 18 сентября 2022, ПАИ

Псковская модельная детская экологическая библиотека «Радуга» и комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области приглашают юных псковичей принять участие в конкурсе творческих работ, посвящённом противопожарной профилактике и лесопожарной пропаганде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской библиотеке.

Конкурс проводится по следующим темам: «Берегите лес от пожара», «Останови огонь», «Дети против пожара».

Принять участие в конкурсе может любой житель Пскова и Псковской области в возрасте от 7 до 17 лет. На конкурс принимаются работы, выполненные в формате плакатов, рисунков, буклетов, листовок или видеоклипов. Конкурс проводится с 15 сентября по 31 октября 2022 года. Подробнее об условиях конкурса: https://vk.com/radugapskov?w=wall-19447752_3360

Итоги конкурса подведут 15 ноября. Победители и призеры получат грамоты комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области и памятные призы. Остальным участникам состязания вручат дипломы и сувениры.

Лучшие творческие работы представят на выставке в библиотеке «Радуга».