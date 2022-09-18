Фонд «Круг добра» планирует разработать акты по запрету санкций на лекарства

13:24, 18 сентября 2022, ПАИ

Разработка международных актов, запрещающих введение санкций на предоставление медпомощи и поставку лекарств, может стать частью работы фонда «Круг добра», сообщила РИА Новости директор по внешним коммуникациям фонда Анна Кудря.

Ранее сообщалось, что глава Центра экспертной помощи по вопросам, связанным с редкими заболеваниями, «Дом редких» Анастасия Татарникова в рамках фестиваля «Редкая жара» озвучила обращение к руководству фонда «Круг добра «с просьбой возглавить инициативу по созданию международных документов, запрещающих ограничения на гуманитарную сферу жизни любых государств, а именно медицинскую помощь и лекарственное обеспечение».

По словам Кудря, фонд внимательно относится к сигналам пациентов и организаций, к их беспокойству о возможных перебоях в поставках лекарств из-за рубежа.



«Получив открытое обращение по поводу возможных рисков перебоев и задержек поставок, мы обязательно запросим подтверждение выполнения обязательств у фармкомпаний. После детального анализа ситуации совместно с пациентским сообществом и коллегами из Минздрава будем готовы рассказать о том, что мы можем и планируем сделать, чтобы наши пациенты не столкнулись с угрозой прерывания лечения. Обращение к международным структурам, разработка соответствующих международных документов может быть частью этой работы, но не единственной профилактической мерой», –сказала Кудря.

Глава Минздрав России Михаил Мурашко ранее сообщил, что лекарства для подопечных фонда «Круг добра» в России поставляются, хотя на определенном этапе были сложности, связанные с изменением транспортных коридоров и систем оплаты. Сегодня все работает и в стране сформирован запас препаратов.

Фонд «Круг добра» был создан в январе 2021 указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.