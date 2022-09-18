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Общество

В Пскове ожидается до +17 градусов 18 сентября

18 сентября по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут небольшие кратковременные осадки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Ночью дождь, по юго-востоку области сильный, по северо-западу области преимущественно без осадков. Ветер днем переменных направлений слабый, ночью северных направлений умеренный. Температура днем +13...+18, минимальная ночью +5...+10.                                         

В Пскове без существенных осадков. Температура днем +15...+17, минимальная ночью +8...+10.

В Великих Луках днем небольшие кратковременные дожди, ночью сильный дождь. Температура днем +16...+18, ночью 7...+9.

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