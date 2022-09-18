О «вгроханных» в Самолву деньгах, фестивалях и туристах рассуждают в программе «Тема недели» на Первом Псковском

12:39, 18 сентября 2022, ПАИ

О «вгроханных» в Самолву деньгах, фестивалях и туристах рассуждает ведущий программы «Тема недели» Александр Машкарин на телеканале «Первый Псковский».

Зрителям предложили вспомнить, что интересного произошло за 365 дней в Псковской области. Например, в сентябре прошлого года Псковскую область посетил президент Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым они приняли участие в открытии мемориального комплекса «Князь Александр Невский и его дружина» в Самолве.

«После того, как мемориал открылся, были те, кто говорил: деньги, деньги вгрохали, а кто сюда доедет? Но сюда отремонтировали дорогу, и Самолва стала новой точкой притяжения туристов. Только этим летом здесь состоялись два масштабных культурных мероприятия. Одно из них – концерт «На страже мира. Чудские берега», который посетили более 6 тысяч зрителей. И это при прогнозе организаторов, что доедут тысячи две. В августе у мемориала прошел фестиваль реконструкции «Ледовое побоище» – и снова успех», – обратил внимание ведущий.

Александр напомнил, что это не первая новая точка притяжения, появление которой произошло в регионе за последние несколько месяцев усилиями команды губернатора. Есть еще отреставрированные цепные мосты в Острове с уникальной подсветкой, которые стали популярным туристическим местом.



«Псковская область берет новую планку событийного туризма: в регионе проходит два десятка фестивалей, концертов федерального уровня — от уже традиционных до для Пскова новаторских: летом эногастрофестиваль «Виноград» побил все рекорды по посещаемости. Все это — маленькая часть работы по привлечению в регион туристов», – отметил Александр.