В этом году Псковская область привлекла 1,5 млрд рублей на капремонт школ
В этом году Псковская область привлекла дополнительные 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт школ, напомнил ведущий программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» Александр Машкарин. Программа вышла в эфир канала 17 сентября.
«Впервые за всю историю области такие цифры. Открыта новая школа в Великих Луках, практически готова – в Пскове. В разных стадиях – от начала строительства до проектирования – еще четыре школы в регионе», – отметил он.
Кроме того, в этом году губернатор Михаил Ведерников договарился с правительством России, и Псковская область получила новое медоборудование более, чем на полмиллиарда рублей (от оснащения отделений до тяжелой медтехники).
«В районах строятся и открываются 43 новых ФАПа. Такого масштабного строительства и обновления сети фельдшерско-акушерских пунктов не было никогда. А в Пскове началось строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ, о создании которого Михаил Ведерников договорился с президентом Владимиром Путиным. Корпус появится недалеко от новой областной инфекционки. Постепенно в областном центре появляется собственный научно-медицинский центр: здесь будут учить, повышать квалификацию и лечить», – пояснил Александр.
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