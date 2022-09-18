«Жалобы сменились на проекты»: об активности псковичей рассказали в «Теме недели»

15:02, 18 сентября 2022, ПАИ

Об активности псковичей рассказал ведущий программы «Тема недели» Александр Машкарин на телеканале «Первый Псковский». Программа вышла в эфир 17 сентября.

Ведущий напомнил, что у главы региона есть несколько каналов обратной связи с жителями, например, сайт губернатор60 или аккаунты Михаила Ведерникова в соцсетях.

«Когда-то заметная часть обращений приходилась на простые, житейские вопросы благоустройства: там освещения нет во дворе, здесь – скамеек, там – детской площадки. Можно дать еще денег подрядчикам, чтобы они все это сделали. Так и было до недавнего времени. Правда, по факту оказывалось, что местные жители хотели не так и не то, и вообще сделано криво. В Псковской области пошли по другому пути и начали давать деньги непосредственно жителям. Для этого им надо было просто создать ТОС – территориальное общественное самоуправление – и написать несложную заявку на региональный конкурс», – отметил Александр.

По его словам, к затее в районах сперва отнеслись с недоверием, но когда увидели, что тем немногим, кто в первый год создал ТОС дали гранты, тоже стали создавать ТОС.



«Сейчас они растут, как грибы, их уже более 330, а их финансирование увеличилось в разы, до 50 млн рублей. Так что жалобы и обращения на сайт губернатора сменились у жителей на проекты, заявки и сметы», – констатировал ведущий.