До 16 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 сентября
19 сентября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура по области: ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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