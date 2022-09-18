Россияне стали больше отдавать предпочтение отечественным телефонам

17:07, 18 сентября 2022, ПАИ

Доля покупок сотовых телефонов российских брендов в июне – августе 2022 года достигла 26%, тогда как за аналогичный период прошлого года она составила 24%. Такие данные содержатся в исследовании банка «Русский стандарт», пишет ТАСС.

Вместе с тем, несмотря на рост спроса на отечественные бренды, минувшим летом лидерами спроса стали европейские сотовые телефоны – 40% от общего числа кассовых чеков, где встречались телефоны, пришлось именно на них. Годом ранее показатель составлял 36%.

«Один из ярких трендов, отмеченных аналитиками банка, – растущий интерес к мобильным телефонам российских производителей на фоне снижения доли американских и корейских брендов от общего числа покупок таких гаджетов. По данным банка, доля покупок российских сотовых телефонов в июне –августе 2022 года составила 26%, тогда как годом ранее она была 24%. При этом доля покупок американских телефонов снизилась до 3% летом текущего года с 5% летом 2021 года. А аналогичный показатель мобильных телефонов корейских производителей снизился до 6% минувшим летом с 9% в июне –августе 2021 года», – указали авторы исследования.

Спрос на китайские сотовые телефоны относительно лета 2021 года изменился незначительно, заняв 23% от общего числа покупок (в июне – августе прошлого года – 24%).

Доля покупок японских мобильных телефонов минувшим летом осталась на том же уровне, что и годом ранее, – 2%.

По данным банка «Русский стандарт», средний чек одной покупки мобильного телефона летом 2022 года составил 7,532 тыс. рублей. «Причем пик по количеству таких покупок, согласно наполнению кассовых чеков, пришелся на август текущего года. Подобное неудивительно – в преддверии начала школьного года многие родители стараются обновить гаджеты детям, чтобы быть постоянно с ними на связи. Средний чек на мобильные телефоны в августе также оказался самым высоким за лето 2022 года – 7,787 тыс. рублей. На втором месте – июнь с показателем 7,52 тыс. рублей, на третьем – июль с чеком в 7,287 тыс. рублей», – уточняется в исследовании.

В рамках исследования экспертами банка «Русский стандарт» были изучены данные о покупках сотовых телефонов в кассовых чеках, отражающихся в мобильном банке RSB Mobile в июне – августе 2022 года, а также в июне – августе 2021 года.