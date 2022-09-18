Один человек пострадал в результате столкновения с лосем в Себежском районе
В Себежском районе на автодороге Опочка – Дубровка у деревни Кременцы произошло столкновение автомобиля Renault с лосем.
В результате ДТП пострадал один человек, госпитализирован в медучреждение.
Лось убежал.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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