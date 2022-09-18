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Общество

Себежские спортсмены приняли участие в соревнованиях в Витебске

Фото предоставлено школой.

XLI открытые соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти П.М.Машерова, прошли в Витебске и Витебской области. Об этом сообщает газета «Призыв» Себежского района.

Команда себежских спортсменов по спортивному ориентированию приняла участие в соревнованиях.

В первый соревновательный день маршруты были проложены по городу Витебску, во второй день – по Витебскому району.

По сумме двух дней соревнований у наших спортсменов следующие места:
Виталий Матвеев – 2 место, Варвара Зворыкина – 7 место, Артем Ермолаев – 20 место, Елизавета Денисенко – 26 место, Настя Ермолаева – 30 место, Евдокия Зворыкина – 38 место, Богдана Арсентьева – 31 место, Злата Зайцева – 42 место, Степан Тихомиров – 55 место.

В некоторых возрастных категориях на старте собиралось до 60 – 70 человек, что значительно повышает соревновательный момент, разница во времени на финише – доли секунд.

Все выступили достойно, несмотря на занятые места. В последнюю десятку в своих возрастных категориях не вошел никто из юных ориентировщиков.

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