Мемориальную табличку установят на воинском захоронении в Дедовичах

19:20, 18 сентября 2022, ПАИ

Ремонт братского захоронения в деревне Пруды Шелонской волости Дедовического района подходит к завершению. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Коммуна».

«Ремонтные работы здесь практически закончились, осталось установить мемориальную табличку и благоустроить территорию вокруг захоронения», - сообщила глава поселения Елена Николаева.

Цена контракта составила 303 тысячи рублей. На братском захоронении похоронены партизан Виктор Гусев и политрук Леон Поляков.

Стоит отметить, что местные жители регулярно наводят чистоту и порядок на захоронении.

Данные работы выполняются в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».