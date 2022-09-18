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Общество

Мемориальную табличку установят на воинском захоронении в Дедовичах

Фото газеты "Коммуна".

Ремонт братского захоронения в деревне Пруды Шелонской волости Дедовического района подходит к завершению. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Коммуна».

 «Ремонтные работы здесь практически закончились, осталось установить мемориальную табличку и благоустроить территорию вокруг захоронения», - сообщила глава поселения Елена Николаева.

Цена контракта составила 303 тысячи рублей. На братском захоронении похоронены партизан Виктор Гусев и политрук Леон Поляков.

Стоит отметить, что местные жители регулярно наводят чистоту и порядок на захоронении.  

Данные работы выполняются в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

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