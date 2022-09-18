Экологический слёт прошёл на турбазе «Алоль»
Первый областной экологический слёт #ЭКОДВИЖ_60 прошёл на турбазе «Алоль». Об этом сообщает газета «Вперёд» Пустошкинского района.
Группа волонтёров из Опочецкого района организовала данное мероприятие регионального уровня для обсуждения экологических проблем.
На встрече в первый день побывали учащиеся восьмых классов Пустошкинского центра образования совместно с волонтерами районного центра культуры. В ходе встрече были проведены презентации экопроектов, мастер-классы и представления команд.
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