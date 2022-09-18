Экологический слёт прошёл на турбазе «Алоль»

19:41, 18 сентября 2022, ПАИ

Первый областной экологический слёт #ЭКОДВИЖ_60 прошёл на турбазе «Алоль». Об этом сообщает газета «Вперёд» Пустошкинского района.

Группа волонтёров из Опочецкого района организовала данное мероприятие регионального уровня для обсуждения экологических проблем.

На встрече в первый день побывали учащиеся восьмых классов Пустошкинского центра образования совместно с волонтерами районного центра культуры. В ходе встрече были проведены презентации экопроектов, мастер-классы и представления команд.