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Общество

Экологический слёт прошёл на турбазе «Алоль»

Первый областной экологический слёт #ЭКОДВИЖ_60 прошёл на турбазе «Алоль». Об этом сообщает газета «Вперёд» Пустошкинского района.

Группа волонтёров из Опочецкого района организовала данное мероприятие регионального уровня для обсуждения экологических проблем.

На встрече в первый день побывали учащиеся восьмых классов Пустошкинского центра образования совместно с волонтерами районного центра культуры. В ходе встрече были проведены презентации экопроектов, мастер-классы и представления команд.

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