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Общество

Урок на открытом воздухе с элементами истории прошёл в Острове

Фотографии предоставлены СШ №1.

На уроке-путешествии учащиеся из средней школы №1 города  Острова узнали много нового о своём городе, сообщает газета «Островские вести».

В один из солнечных сентябрьских дней ученики старшей школы провели урок-путешествие. Они вышли на улицы любимого города с маршрутными листами с заданиями и с желанием победить.

Ребята проверили свои знания об истории родного города Острова. В ходе урока проверялись элементы ориетирования на местности. Главным залогом успеха стало осознание школьниками важности дружбы и сплоченности классного коллектива.

«Спасибо классным руководителям, которые помогали ученикам, старались не отставать, а приходилось не только идти, но и бежать, поддерживали, хвалили и верили в свои классы», – поделились ученики школы.

«Огромное спасибо ребятам, многие из которых уже не первый год активно участвуют в историческом ориентировании, с интересом ищут ответы на вопросы, гуляют и изучают свой город», – написали ребята в группе Вконтакте средней школы № 1.

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