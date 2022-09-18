Урок на открытом воздухе с элементами истории прошёл в Острове

20:07, 18 сентября 2022, ПАИ

На уроке-путешествии учащиеся из средней школы №1 города Острова узнали много нового о своём городе, сообщает газета «Островские вести».



В один из солнечных сентябрьских дней ученики старшей школы провели урок-путешествие. Они вышли на улицы любимого города с маршрутными листами с заданиями и с желанием победить.



Ребята проверили свои знания об истории родного города Острова. В ходе урока проверялись элементы ориетирования на местности. Главным залогом успеха стало осознание школьниками важности дружбы и сплоченности классного коллектива.



«Спасибо классным руководителям, которые помогали ученикам, старались не отставать, а приходилось не только идти, но и бежать, поддерживали, хвалили и верили в свои классы», – поделились ученики школы.



«Огромное спасибо ребятам, многие из которых уже не первый год активно участвуют в историческом ориентировании, с интересом ищут ответы на вопросы, гуляют и изучают свой город», – написали ребята в группе Вконтакте средней школы № 1.



