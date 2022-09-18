Мастер-класс по стилю прошел в Молодежном центре в Пскове

20:27, 18 сентября 2022, ПАИ

В рамках празднования Дня рождения Молодёжного центра его сотрудники устроили для гостей Центра мастер-классы с консультантом по стилю Ульяной Рафаенко. Об этом сообщает газета «Псковская провинция».



Гости на живых примерах смогли увидеть как проявить свою индивидуальность с помощью одежды, как воплотить сильные смыслы с помощью стиля, как выглядеть современно в любом возрасте. Темой встречи стал вопрос проявления индивидуальности средствами современного стиля и моды.



Кроме того, на мероприятии была интерактивная часть. Для её проведения пригласили смельчаков, которые любят красиво и ярко одеваться и не боятся заявить о себе. Им было необходимо собрать себе классный образ и прийти на занятие по стилю.