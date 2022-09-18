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Общество

Студент колледжа погиб при стихийном ливне и шквалистом ветре в Курске

Учащийся колледжа скончался во время непогоды в Курске, где бушует циклон. Факт гибели студента подтвердили и в ГУМВД России по Курской области.

«К сожалению, жертвой непогоды стал учащийся Курского автотехнического колледжа. Подробную информацию ждем позже от правоохранительных органов. Соболезнуем родным и близким», - сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

По рассказам очевидцев, студент получил ранения в области живота обломками оконной рамы, которую вырвало во время стихии. Однокурсники пытались его спасти, но от полученных травм парень скончался до приезда скорой помощи. По словам учащихся, погибший был третьекурсником.

Следственный комитет начал проверку по поводу смерти подростка. «По предварительным данным, в ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», - говорится в сообщении. Об этом сообщают РИА Новости. 

Тем временем власти сообщили, что 87 населённых пунктов Курской области остались без электричества.

По данным регионального МЧС, Курская область 18 сентября попала в грозовой фронт, из-за сильного ветра в Курске и четырех районах были зафиксированы отключения электроснабжения, в общей сложности без света остались 739 домов (1186 человек). 

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