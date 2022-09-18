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Общество

Лауреатом премии «Душа России» стал псковский дирижер

В Кремлёвском Дворце наградили лауреатов Премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за 2021 год, сообщает сообщество «Вконтакте» «Российский Дом народного творчества».

Заслуженные награды лауреатам вручила директор ГРДНТ имени В. Д. Поленова, член Оргкомитета Года культурного наследия народов России Тамара Валентиновна Пуртова, отметитив их высокий вклад в развитие и популяризацию народного творчества.

Псковский дирижер Константин Абабков оказался в  номинации «Народная музыка». Руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева оказался на одном из крупнейших  проектов Плана основных мероприятий Года культурного наследия народов России – гала-концерте Фестиваля национальных оркестров России.

Премия Министерства культуры Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества присуждается руководителям самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса, самодеятельным мастерам народного декоративно-прикладного искусства за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций и активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение элементов народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению.

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