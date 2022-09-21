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Спорт

В России официально появятся специалисты по борьбе с допингом

В России официально появятся специалисты по спортивной медицине, основной обязанностью которых будет предотвращать нарушения антидопингового законодательства, пишет газета «Известия».

Инициативу Минздрава, законодательно закрепляющую такую должность, 19 сентября одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, рассказали в пресс-службе правительства, указав, что в Госдуму он будет внесен в установленном порядке после рассмотрения на заседании кабмина.

Закрепление в законодательстве должности антидопингового специалиста позволит применить к нему спортивную, административную и уголовную ответственность, если он допустит нарушения, уточнено в проекте. Деятельность специалиста по спортивной медицине не отражена в списке основных понятий, прописанных в законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». По мнению авторов законопроекта, поправка такого вида оптимальна, поскольку не повлечет за собой изменений в других документах.

Чтобы успешно применять меры противодействия допингу, необходимо определить круг медработников, обязанных выполнять антидопинговые правила и предотвращать их нарушение, согласен председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Надо напомнить, что за склонение спортсменов к применению допинга предусмотрена уголовная ответственность. Тренеры и медицинские работники могут быть наказаны штрафом до 300 тыс. рублей с дисквалификацией до трех лет. Если употреблять допинг заставили несовершеннолетнего спортсмена или если его шантажировали, то нарушителю может грозить штраф до 500 тысяч рублей или до года лишения свободы», — подчеркнул юрист.

Самим же спортсменам, согласно действующему законодательству, за употребление допинга грозит штраф до 50 тыс. рублей.

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