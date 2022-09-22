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Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие сегодня, 21 сентября. Накануне, 20 сентября, митрополит Псковский и Порховский Тихон молился за всенощным бдением в храме Успения Пресвятой Богородицы (с Полонища) города Пскова, сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Праздник установлен церковью в IV веке. Об обстоятельствах, связанных с этим событием, говорит предание, пишет сайт calend.ru. В небольшом галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская пара — Иоаким и Анна. Оба супруга были праведны и благочестивы. Святые супруги Иоаким и Анна долгое время были бездетны и плакали о том, что у них нет детей. Однажды Иоаким в большой праздник принес в иерусалимский храм дары Господу Богу. Но священник не захотел принять даров Иоакима, потому что он был бездетен, а дети считались благословением Божиим.

Тем временем жена его, бывшая дома, тоже услышала, что первосвященник в храме отказался принять их дары из-за бездетности. Она узнала также, что муж ее, скорбя и плача, ушел в пустыню, и сама заплакала. Анна пошла в свой сад, села под лавровым деревом, вздохнула и, взглянув на небо полными слез глазами, заметила вверху, на дереве, гнездо, в котором пищали маленькие птенцы. «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости», — подумала Анна.

Внезапно ей явился ангел Господень. Он сказал: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария».

В то же самое время ангел явился в пустыне и Иоакиму. Он сказал: «Иоаким! Бог услышал твою молитву, и Он благоволит даровать тебе Свою благодать. Твоя жена Анна зачнет и родит тебе Дочь, которая будет радостью для всего мира. Вот тебе знак, что я говорю тебе правду: иди к храму в Иерусалим, и там, у Золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, которой я сказал то же самое».

Удивленный Иоаким, благодаря всем сердцем Бога, с радостью поспешно отправился в Иерусалим, к храму. Там, как сказал ему ангел, он увидел Анну, молящуюся Богу у Золотых ворот, и рассказал ей об ангеле. Она также рассказала мужу обо всем, что видела и слышала о рождении Дочери. Помолившись Господу и поклонившись Ему в храме, супруги вернулись домой.

Через девять месяцев у Анны родилась Дочь, чистейшая и благословеннейшая. По случаю Ее рождения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы, получил благословение первосвященника, священников и всех людей за то, что удостоился благословения Божия. Потом он устроил в своем доме большой пир, и все веселились и славили Бога.

Церковь справедливо называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от Пресвятой их Дочери Девы Марии родился Иисус Христос.

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