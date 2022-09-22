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Общество

Депутаты хотят увеличить пособие для беременных до уровня прожиточного минимума

Группа депутатов фракции «Справедливая России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение в правительство законопроект, согласно которому ежемесячное пособие для беременных хотят повысить, сообщают «Известия».

Законопроект предполагает повышение ежемесячных выплат до уровня прожиточного минимума для полных семей и до уровня двух прожиточных минимумов для матерей-одиночек.

Так, согласно данным Пенсионного фонда РФ, в каждом субъекте России уровень прожиточного минимума разный, поэтому и выплаты будут неодинаковыми. Так, в Москве в случае принятия законопроекта, пособие матери-одиночке может составить более 20 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — более 14 тыс., а, например, в Липецкой области — более 11,5 тыс. рублей.

«Принимая во внимание, что одним из приоритетов российской политики является решение демографической проблемы, принятие предлагаемого законопроекта позволит предоставить увеличенные меры государственной поддержки нуждающимся семьям и будет способствовать увеличению рождаемости», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Авторы ссылаются на демографический прогноз Росстата до 2035 года. Согласно ему, убыль населения России составит порядка 500 тыс. человек ежегодно. А по упоминаемому ими суммарному коэффициенту рождаемости (количество детей на одну женщину), прогноз составляет не более одного ребенка. 

«Что означает неминуемую демографическую яму», — подчеркивают авторы.

 

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