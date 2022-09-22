В Госдуме предложили признать Greenpeace иноагентом

08:53, 21 сентября 2022, ПАИ

Природоохранную организацию Greenpeace предложили признать иноагентом в России. Соответствующий депутатский запрос в Минюст и Генпрокуратуру направил член «Единой России» Александр Якубовский, сообщают «Известия».

Организация действует против нашей страны. В частности, активисты подразделения Greenpeace Nordic блокировали разгрузку отечественного сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндии, напомнил депутат. Также они требуют, чтобы Хельсинки объявили о немедленном прекращении импорта российского топлива, отметил он.

«Есть понятные и четкие критерии признания иностранным агентом. Если в руководящих органах компании находятся иностранцы и официально две трети финансирования — иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведет не в интересах России и ее жителей», — сказал Якубовский.

В 2020 году российское отделение организации (ОМННО «Совет Гринпис») потратило примерно 350 млн рублей, из которых 212 млн поступило от некоммерческого фонда Greenpeace International, 60 млн — от Greenpeace Нидерландов и еще около 2 млн — от иностранных граждан и частного зарубежного фонда, сказано в письме депутата.