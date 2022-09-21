Псковички примут участие в футбольном турнире «Лига Северо-Запада»

09:42, 21 сентября 2022, ПАИ

Футбольная команда «Псков» будет участвовать в межрегиональном футбольном турнире «Лига Северо-Запада» 24 и 25 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе объединения федераций футбола «Северо-Запад».

В состав каждой команды входят девушки 2011-2014 годов рождения. На предварительном этапе они сыграют по принципу «каждый с каждым» в один круг. Две лучшие команды встретятся в финале. Матчи пройдут в формате двух таймов по 15 минут.

Все участники получат бесплатный билет в петербургский «Парк чудес Галилео», который является официальным партнером детских турниров ОФФ «Северо-Запад».