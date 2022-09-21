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Культура

ФОТОРЕПОРТАЖ Опера «Борис Годунов» на сцене псковской филармонии

В Пскове состоялся показ оперы «Борис Годунов». На сцену областной филармонии вышли артисты прославленного Мариинского театра. Билеты распространялись бесплатно, и зал был забит до отказа. Зрители аплодисментами приветствовали оркестр и дирижёра Валерия Гергиева.

Постановка оперы сделана в авторской редакции 1872 года. Опера «Борис Годунов» создана по одноимённому произведению Пушкина с добавлением исторических фактов из книги Николая Карамзина. Богатые декорации и роскошные костюмы дают понимание того, какие нравы могли царить в древней Москве, а Модест Мусоргский создал музыку, которая точно и аккуратно заостряет внимание зрителя на психологическом облике героев и сюжетных поворотах.

Как прошёл показ в Пскове - в фоторепортаже Андрея Кокшарова по ссылке.

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ФОТОРЕПОРТАЖ Опера «Борис Годунов» на сцене псковской филармонии

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